Privatøkonomisk brevkasse: Debatten om boligskattereformen og de nye ejendomsvurderinger mangler klimaperspektivet

»Der tales rigtig meget om manglende biodiversitet og mangel på områder, der ikke bebygges, i den offentlige debat. Men de nye ejendomsvurderinger gør jo, at man nærmest er pinedød nød til at udstykke og bygge på hver og en ledig kvadratmeter, da man jo bliver beskattet af et potentiale.« Fold sammen

Læs mere