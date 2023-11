Privatøkonomisk brevkasse: Hvornår er det en afgiftsfri pengegave, og hvornår er det en dødslejegave, der skal betales skat af?

»En 77-årig forærer sin familie en pengegave inden for rammerne af det tilladte. Så dør han uheldigvis to dage efter, og så hedder det pludselig ikke en gave mere, men en dødslejegave, og så skal staten have arveafgift! Skifteretten har talt, og Højesteret har stadfæstet skifterettens dom«. Fold sammen

