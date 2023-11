Dine penge Abonnement

Privatøkonomisk brevkasse: Har du lånt penge af din familie? Så sørg for at have juraen i orden, inden det går helt galt

Privatøkonomisk brevkasse: Allan Ohms gennemgår vigtigheden i at få en kvittering for indfriet gæld, selvom det er menneskeligt i en familiær relation at overse dette.