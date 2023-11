Dine penge Abonnement

Boligpriserne stiger frem mod lukketid for rabat: Se udvikling i din kommune

Vinduet for at lande en bolighandel med en skatterabat står åbent lidt endnu. Samtidig stiger både priser og udbud i de seneste data for boligmarkedet, som Berlingske har bearbejdet for de enkelte kommuner. Men Økonomiministeriet opfatter stadig prisniveauet som sundt.