Martin Thorborg forudser et liberalt ungdomsoprør: De unge kommer til at »smadre systemet«

Martin Thorborg voksede op i et venstreorienteret og antiautoritært hjem, hvor meningsløse regler var til for at brydes. Nu forudser den Fonsmark-indstillede mangemillionær og serieiværksætter et liberalt ungdomsoprør, der vil gøre op med Mette Frederiksens frygtbaserede forvaltning af velfærdsstaten.