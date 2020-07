Businessoverblik: Gruppe af milliardærer vil betale for coronakrisen

Godmorgen på denne fredelige mandag morgen i sommerferien. Overblikket ryger hen over de problemer, som aflyste events forårsager, samt hvilke brancher der har de bedste forudsætninger for at redde dansk økonomi.

Men vi begynder overblikket med en historie om, at en international gruppe millionærer med flere prominente navne melder sig på banen for at bidrage til at få samfundene på fode igen efter coronakrisen. Det er den dansk-iranske ejendomsudvikler og mangemillionær Djaffar Shalchi, der sammen med knap 100 andre millionærer fra flere lande kalder sig »Millionaires for Humanity«, og de foreslår, at de rige skal bidrage mere ved at blive højere beskattet.

Det skriver Finans.

»Personligt tror jeg på at pålægge verdens rigeste personer en formueskat på en procent. Folk som jeg har råd til det, det vil ikke skade os, og det vil gøre en enorm forskel,« siger Djaffar Shalchi.

I forbindelse med at G20 og EU drøfter genopretningsplaner, har millionærgruppen skrevet et åbent brev med en appel om, at de ansvarlige regeringer sætter ind over for uligheden mellem de få, der har alt for meget, og alle dem, der ikke har. En kløft underskriverne mener kun vil vokse som konsekvens af coronakrisen.

Millionærgruppen tæller navne som den britiske film- og TV-mand Richard Curtis, en Disney-arving, Jerry Greenfield, der er medstifter af Ben and Jerry’s, samt en tidligere direktør for investeringsgiganten Blackrock.

Aflyste events sender firmaer i knæ

I år har næsten alt det festivaludstyr, som Jesper Kjær Andersens virksomhed, Gear Up Green, tjener penge på at leje ud til events, stået ubrugt hen. Kilometervis af festivalhegn er pakket sammen, og vognene er blevet låst inde i hallerne, efter at regeringen klodsede bremsen i for årets festivaler og store arrangementer.

Det skriver Børsen.

»Vi har meget, meget få ordrer i bogen. Det bliver en lang vinter for os,« siger Jesper Kjær Andersen, der stiftede Gear Up Green for tre år siden.

En lang række eventfirmaer, der udlejer for eksempel lysudstyr, foodtrucks, lydanlæg og andet festivaludstyr, har de seneste måneder mistet ordrer, fordi kunderne er tvunget til at aflyse deres arrangementer.

Her er branchen, der har de bedste forudsætninger for at redde dansk økonomi

Medicinalindustrien med Novo Nordisk, Lundbeck, Leo Pharma og Genmab i spidsen har løftet dansk BNP med 30 mia. kr. gennem de seneste ti år. Det viser nye beregninger, som cheføkonom Tore Stramer fra Dansk Erhverv har foretaget for Berlingske.

Forestiller man sig, at medicinalindustrien kun var vokset på linje med resten af dansk økonomi siden 2009, så ville BNP per indbygger herhjemme have været omtrent 5.000 kr. mindre, viser beregningerne.

Gennem de seneste ti år er medicinalindustriens samlede produktion (bruttoværditilvækst) steget med 123 procent, hvilket svarer til en vækst på 35 mia. kr.

Til sammenligning er den samlede produktion i dansk økonomi steget med 17 procent siden 2009. Resultatet er, at medicinalindustrien i dag udgør knap fire procent af den samlede økonomi mod 1,5 procent i årene før finanskrisen.

McKinseys konsulenter runder 1 milliard i omsætning

Det amerikanske konsulenthus McKinsey & Company Denmark P/S omsatte for en mia. kr. i 2019, svarende til en stigning på 17 procent sammenlignet med året inden. Det skriver Børsen.

Alligevel havde virksomheden samme år et underskud på 32 mio. kroner mod 77 mio. kr. året forinden.

»Årets realiserede resultat blev bedre end forventet, hvilket primært henledes til øget aktivitet vedrørende nye og eksisterende kunder i Danmark,« står der i ledelsesberetning i McKinseys regnskab.

Tal fra »Managementrådgiverne«, der er en brancheforening under Dansk Industri (DI), viser, at den samlede omsætning blandt konsulenthusene siden 2010 er vokset med 57 procent til 21,7 mia. kr. i 2019.

Tre ting, investorerne skal holde øje med:

Investeringsøkonom Per Hansen fra Nordnet peger på tre ting, som investorerne skal holde øje med i dag:

Kan Tesla blive ved med aktiemæssigt at køre i overhalingsbanen? Fredag steg aktien med mere end ti procent og har nu en samlet markedsværdi på 286 mia. dollar. Siden den laveste kurs i 2020 blev nået i marts, er aktiekursen mere end femdoblet.

Den amerikanske regnskabssæson begynder i denne uge med regnskaber fra blandt andet de store banker og Netflix. Regnskaberne bliver generelt blandede. Aktieverdenen har næppe i nyere tid været lige så polariseret som nu mellem amerikanske IT-aktier i kurshopla og konjunkturfølsomme selskaber, som lider under coronakrisen.

Efter større stigninger i USA i fredags (ikke mindst trukket af Tesla) og en positiv tendens i Asien forventes indledende aktiestigninger i Europa på 0,5-1,0 procent.

Det sker på markederne

Indeks & udvikling i procent

Aktier USA Indeks kl. 6.45

Dow Jones +1,44 procent

S&P 500 +1,05 procent

Nasdaq +0,66 procent

Aktier Asien

Japan Nikkei +1,89 procent

Hongkong Hang Seng +0,92 procent

Kina CSI +1,27 procent