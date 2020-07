Business-overblik: Nu varsler flyselskab priskrig på flybilletter i juli og august: »Laveste pris nogensinde«

Godmorgen!

Rekordmange rungende tomme butikker i København

Der er blevet kortere og kortere mellem de tomme butikslokaler i København de sidste par årtier. Samtidig er priserne på vej ned, og detailbranchen står midt i en omvæltning, der har taget fart under coronakrisen. Nye tal viser nemlig, at København i dag har rekordmange tomme butikslokaler. Det skriver Berlingske.

I 17 år har erhvervsportalen Ejendomstorvet kortlagt, hvor mange erhvervslokaler, der er udbudt, og dermed også givet et overblik over, hvor mange butiks- og kontorlokaler, der står tomme.

Den seneste opgørelse, der stammer fra april, viser, at København nu har det højeste antal tomme butikker i alle de 17 år, Ejendomstorvet har foretaget opgørelsen.

I alt er seks procent af det samlede butiksareal i København ledigt. Samtidig er lejeprisen pr. kvadratmeter faldet drastisk de seneste to år, og flere peger på, at nye vinde blæser over detailbranchen.

Erhvervsmægler Kristian Vinggaard, der er partner med ansvar for detail hos Cushman & Wakefield RED, som blandt andet er specialiseret i små og store strøgbutikker, fortæller, at man i branchen havde på fornemmelsen, at det gik den vej.

Traditionelt har København altid haft færrest tomme butikker i landet, men siden 2016 har hovedstaden bevæget sig tættere på landsgennemsnittet.

Investeringsdirektører taget på sengen – missede aktieoptur

De professionelle investorer har i de seneste to måneder haft rekordbeholdninger i kontanter, og dermed er de og deres kunder gået glip af store aktiekursstigninger. PFA ærgrer sig, men holder sig stadig lidt på sidelinjen i de næste måneder.

Dermed er danske opsparere gået glip af potentielle afkast, da markederne drønede til vejrs i april og maj, skriver Finans.

»Vi kom ikke helt med ind i opturen, da det pludselig gik stærkt, og det er en missed opportunity. Man skal være vaks, når de store bevægelser kommer, og den store bølge fangede vi ikke helt godt nok, og det er jeg da ærgerlig over,« siger Kasper Lorenzen, koncerninvesteringsdirektør i pensionsselskabet PFA Pension.

Søg­ning til re­ge­ringens cor­o­naflagskib er gået i stå, viser nye tal for løn­kom­pen­sa­tion

43.853. Så mange medarbejdere har de danske virksomheder søgt om lønkompensation til indtil videre, efter at virksomhederne skulle forny deres ansøgninger efter 8. juni. Det viser nye tal fra Erhvervsstyrelsen.

Men det er kun en meget lille stigning på godt tre procent i forhold til ugen før, hvor Erhvervsstyrelsen havde modtaget ansøgninger om lønhjælp til 42.385 ansatte, skriver Børsen.

Så søgningen til et af regeringens allerstørste flagskibe i kampen mod coronakrisen, nemlig lønkompensationsordningen, er mere eller mindre gået i stå, selv om der stadig er endnu en uge at ansøge i.

Det er opsigtsvækkende – og også en anelse bekymrende, vurderer Anders Borup Christensen, cheføkonom i Dansk Arbejdsgiverforening.

»Det står mere og mere klart, at kun en mindre del af virksomhederne har forlænget deres brug af lønkompensationsordningen. Det kan både være godt og dårligt nyt. Men man sidder med en fornemmelse af, at virksomhederne trækker sig ud for at tilpasse antallet af medarbejdere til et andet halvår, hvor det ser tyndere ud i ordrebøgerne, og hvor forventningerne til omsætningen er dystre,« siger han.

Billige billetter hos Ryanair i juli og august

Coronakrise eller ej – luftfartens enfant terrible, Ryanairs chef Michael O'Leary, er klar til priskrig og slagtilbud i sommerferien for få passagererne tilbage på vingerne.

Meldingen er klar fra lavprisselskabet, der fra dags dato har genoptaget 1.000 flyvninger, så selskabet nu er tilbage på 40 procent af den normale kapacitet i sommermånederne, skriver Børsen.

»Den gode nyhed for passagererne er, at det vil betyde lavere billetpriser. I juli og august sælger vi de billetter til den laveste pris nogensinde, så vi kan få folk ud at flyve igen,« siger Michael O'Leary, som er overbevist om, at flere af de store flyselskaber vil følge trop.

»Jeg tror, det er uundgåeligt, at vi kommer til at kæmpe med SAS på det område, når de har fået 8,5 mia. kr. i statsstøtte, der kan hjælpe med at finansiere det.«

​Tre forhold, investorerne bør holde øje med

Her er tre forhold, som Nordnet-investeringsøkonom Per Hansen vil opfordre investorerne til at holde øje med onsdag.

Efter gårsdagens positivt overraskende amerikanske ISM-tal for industrien i juni holder investorerne øje med den »lille« jobrapport (ADP) forud for fredagens officielle billede af det amerikanske arbejdsmarked.

Teslas aktie satte endnu en rekord i går. Efter en stigning på 3,69 procent og en stigning til kurs 1119 er hele selskabet nu 207 mia. USD værd som børsnoteret selskab. Det er længe siden, aktien har sluppet jordforbindelsen. Er der mere godt i vente for Elon Musk og investorerne?

Investorerne holder fortsat fast i deres aktier, på trods af at risikoen for en større anden runde af coronavirus ikke skal undervurderes. Det seneste døgn er mere end 50.000 nye smittetilfælde blevet rapporteret, og risikoen for, at tallet »stikker af«, er investorerne nødt til at kalkulere med.

Det sker på markederne

Indeks og udvikling i procent.

USA lukkekurser onsdag

Dow Jones -0,30 pct.

S&P 500 +0,50 pct.

Nasdaq +0,95 pct.

Indeks torsdag kl. 06.40