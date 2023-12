Arbejdsliv Abonnement

Camilla har fundet en forretningsmæssig finte med fire milliarder potentielle kunder. Mød Female Invest ApS

Iværksættervirksomheden Female Invest fik sit første kapitalindskud for lidt over tre år siden. I dag har den 40 ansatte, kontorer i København og London samt tårnhøje ambitioner om et globalt erhvervseventyr. Det hele er baseret på et problemfelt, der på én og samme tid er skjult og åbenlyst.