Psykolog har tre gode råd til karantæneramte singler: »Det er en tid, hvor mange får lov at smage ensomheden«

Er singlelivet pludselig ikke holdbart i en tid, hvor vi i timer isoleres i hjemmet og ikke i nær samme grad har vores sædvanlige sociale liv og faste møder med andre mennesker?

I hvert fald er der med coronakrisen pludselig kommet en uventet mulighed for at give ens tilværelse en fornyet og dybere tanke, mener cand psych Thomas Markersen.

»Det er en tid, hvor mange får lov at smage ensomheden, især hvis man er single og bor alene. Nu kan man ikke længere bare mødes med andre, når man har lyst. Det bliver ekstra tydeligt, at man enten selv har valgt - eller at omstændighederne er blevet - et liv uden en fast partner. Især kvinder får normalt dækket deres behov for nærhed af veninder, der står klar med snak og omsorg.

Får ikke bygget et savn op

Man mødes naturligt med kolleger på jobbet, går ud med venner og mærker ikke ensomheden. Nu bliver vi konfronteret med det singleliv, vi har valgt, fordi vi i øjeblikket ikke kan gøre, som vi plejer,« siger Thomas Markersen.

»Skulle man måske alligevel have haft et andet menneske ind i sit liv? Den slags tanker kan trænge sig ekstra på, når man sidder alene derhjemme og måske gør sine hidtidige livsvalg op i en usædvanlig tid.«

Ifølge Thomas Markersen får mange singler i dag netop ikke bygget et savn op efter en partner, fordi vi til dagligt lever et liv med masser kontakt og samvær med andre.

»Tag den klassiske case: Hvis du går til tango, får du dit behov for intimitet fyldt op i form af tæt fysisk kontakt med et andet menneske, men man bliver ikke kærester, og man kommer til at snyde sig selv for at mærke savnet efter et andet menneske i ens liv. Et savn som normalt ville motivere en til at finde en kæreste.«

Thomas Markersen afviser, at dating-formen har ændret sig de seneste uger med corona-krisen.

»Tag for eksempel Tinder. Her er det primært et spil, der finder sted med »likes«. Et flimmer af et selvbekræftende cirkus, der blot kan fortsætte i sin hidtidige form.«

Hvis man skal få det bedste ud af en dårlig tid, siger han, kan man måske forsøge at frem til, hvad kærlighed egentlig er i stedet for at scrolle ned over billeder af den ene efter den anden.

»Kærlighed er ofte en gradvis og langsom proces, der skal varmes op. Den kræver tid. Hvis det er altså er en dybere kærlighedsrelation, man er ude efter og ikke bare dating.«

Her er tre råd fra Thomas Markersen:

1.

Få det bedste ud af en dårlig tid og introducer en slags venteperiode. Begynd at skrive sammen med en, du synes virker interessant. På den måde kan man lære hinanden lidt bedre at kende og nå lidt dybere ned i nogle lag. Hvis ikke han eller hun responderer ordentligt, så lad være med at bruge for meget energi på vedkommende, find en anden.

2.

Bliver du mere rastløs og urolig end ellers, så tag imod det som en udfordring. Uro og rastløshed kan være et tegn på, at noget bestemt ikke fungerer. At du savner én at sidde i sofaen med. Det er et sundt savn. Du behøver ikke ringe til en psykolog eller en coach. Giv plads til disse følelser, for de kan motivere dig til at knytte bånd til nogen, når vi får normale tider igen.

3.

Der er noget spænding ved at vente med at mødes med den, man har skrevet med gennem længere tid. Man pirrer sin nysgerrighed og mødet kan blive mere intenst, når det endelig sker. Det kan være, at det ikke fungerer når man mødes, men så har man i hvert fald øvet sig i at fokusere sin energi og opmærksomhed på én person.