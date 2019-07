Mit København: »Vi taler så meget om miljø – men måske skulle vi også sørge for at holde det nære rent«

Hvad er dit første minde om København?

»Det er en tur, jeg tog med min farfar, lige inden jeg skulle starte i folkeskole. Det var en kulturel tur til Hovedstaden, som han tog med alle sine børnebørn. Jeg kan huske, at vi var på Nationalmuseet, Amalienborg og faktisk også en tur i Tivoli. Folk spørger tit, om jeg kan huske, hvilke forlystelser der var, men det kan jeg ikke. Det er stemningen, som jeg husker. Det var helt specielt at gå ind ad hovedindgangen, for det havde jeg jo aldrig prøvet før. I sidste ende handlede det nok mere om at være afsted i to døgn med min farfar end det, vi oplevede på turen.«

Hvor går du hen, hvis du skal finde ro i København?

»Så går jeg mod Dansk Designmuseum. Det er virkelig et smukt sted. Jeg kan også finde på at gå hen til Bibliotekshaven, der ligger ved Christiansborg. Der er noget helt særligt over denne have. Jeg har svært ved at sætte ord på, hvad det er, men det skyldes nok, at der er trafik hele vejen rundt om haven, og så kan man alligevel sætte sig derind og finde et helle midt i byens kaos.«

Lars Liebst »Som københavnere er vi nødt til at påtage os det ansvar at sige fra, når nogen kaster skrald i bybilledet.«

Hvornår synes du, at København er smukkest?

»Det er, når festivalerne i byen finder sted. Folk samles i gaderne for at lytte til jazz og opera. Jeg synes, at byen viser sig fra sin smukkeste side, og det hænger selvfølgelig også sammen med, at der er lyst 18 timer i døgnet.«

Hvad synes du, at københavnerne skal være bedre til?

»Vi skal være bedre til at gøre rent efter os selv. Det sviner simpelthen for meget i vores by, og jeg synes ikke, at det er godt nok. Som københavnere er vi nødt til at påtage os det ansvar at sige fra, når nogen kaster skrald i bybilledet. Simpelthen gå hen og samle det op. Vi taler så meget om miljø, og vi kan så meget. Men måske skulle vi også sørge for at holde det nære rent. I Tivoli sviner vores gæster ganske lidt, og jeg tror, det skyldes, at vi holder det meget rent. Så smider man ikke sit eget skrald. På den måde kan man sige, at det bliver en selvopfyldende profeti, hvis ikke vi siger fra overfor dem, som sviner. Vi skal holde vores by ren.«

Hvilket sted vil du anbefale andre at besøge i København?

»Det ligger selvfølgelig til højrebenet, hvis jeg anbefaler, at man besøger Tivoli. Men der er nogle åndehuller rundt omkring, som er fantastiske, og som jeg synes, at alle bør unde sig selv at se. Dansk Designmuseum, der ligger i Bredgade, synes jeg bestemt er et besøg værd. Hvis man i stedet ønsker at se noget, hvor der er lidt mere gang i den, så kan man tage til Ofelia Plads og bade. Eventuelt tage afsted på en cykel, for så kan man hurtigt opleve, hvor meget liv, vores by rummer. Det er vidunderligt.«

Lars Liebst »... jeg tror virkelig, at vores hovedstad er en by, som andre samler inspiration fra.«

Hvordan er dit forhold til København i dag?

»Jeg flyttede til byen i begyndelsen af 80erne, og den betyder stadig meget for mig, selvom jeg i dag bor i Hørsholm. København har udviklet sig helt vildt, og jeg synes, det er spændende at se på, hvordan byen har formået at transformere sig selv til et sted, hvor der er så mange muligheder for at opholde sig midt i byrummet. Kig på havnebassinerne i Nord- og Sydhavn. Det er jo skønt! Så mange åndehuller. Derudover er der jo også masser af kulturtilbud, og jeg tror virkelig, at vores hovedstad er en by, som andre samler inspiration fra.«

Hvilket sted i byen emmer af København ifølge dig?

»Området nede omkring BLOX. Det er helt vildt, hvor meget der er sket i det område. Der er masser af ny arkitektur, og så ligger Frederiksholms Kanal ganske tæt på. Det er nemt at hoppe på en kanalrundfart der også, og så kan man på ganske kort tid se alle de bygninger, som København jo i princippet er bygget op omkring.«

Hvilke ord vil du bruge til at beskrive København med?

»Jeg tror, at jeg vil bruge »udviklende« og »favnende«. Jeg ved fra mine egne børns venner, at der er mange unge mennesker, som synes, det er fedt at komme til København. Man bliver omfavnet. Her mener jeg i åndelig forstand. Byen har en rummelighed, og den, synes jeg, er vigtig. Særligt for fremtiden. Vi skal være bedre til at dyrke den rummelighed, som vores by indeholder.«