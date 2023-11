Kultur Abonnement

Jeg har været besat af denne legendariske ret i 40 år, men jeg har aldrig smagt den. Før nu

Retten er oprindeligt skabt i Frankrig for det fine borgerskab og kræver et helt særligt sølvaggregat. Men nu er den også at finde på dansk jord – og det skulle prøves. Berlingske har fået serveret verdens vildeste and.