Det skabte debat, da han lagde stemme til sort animationskarakter. Nu tager han til genmæle

I originalen er det den sorte skuespiller Jamie Foxx, som lægger stemme til den sorte hovedperson i Pixars nye animationsfilm »Sjæl«. Men i Danmark er det Nikolaj Lie Kaas.

Dét er blevet beskrevet som en »forbipasseret chance« i Berlingske af blandt andet Asta Sekamane, bestyrelsesforperson ved Danmarks Intersektionelle Højskole og bestyrelsesmedlem i Afro Danish Collective.

Både hun og Mira C. Skadegård, adjunkt ved Institut for Kultur og Læring på Aalborg Universitet, mener, at Danmark er bagud i forhold til at diskutere race og racisme, når en hvid skuespiller kan få lov til at lægge stemme til en sort animeret karakter.

Diskussionen har delt vandene, hvor nogle på den ene side mener, at dét at give hovedrollen til en hvid skuespiller, er at fastholde minoriteter i sekundære roller, mens andre mener, at hudfarve ikke er en kvalifikation i sig selv.

Med »Sjæl« har animationsstudiet Pixar for første gang en sort person i hovedrollen i en af sine film. Derfor vækker det opsigt, at en hvid skuespiller lægger stemme til karakteren i den danske versionering.

Og nu har Nikolaj Lie Kaas, som lægger stemme til den sorte hovedkarakter Joe, også valgt at give sit syn på sagen. I et opslag på Facebook skriver skuespilleren blandt andet, at det ikke kommer som en overraskelse, at der er begyndt at florere en debat om hans rolle i filmen.

»Min holdning mht. til hvilket som helst job, er meget enkel. Lad den kvinde, mand, etc., der kan udføre arbejdet bedst muligt, få jobbet. Det plejer at blive det bedste resultat,« skriver han.

Ifølge Nikolaj Lie Kaas udvander diskussion om filmen »Sjæl«, den overordnede debat om hudfarve blandt animeret karakterer.

»(...) En karakter som »Joe«, som netop er et godt eksempel på, at det er fuldstændig ligegyldigt hvilken etnicitet din hovedkarakter er, skal gøres til et racespørgsmål. Hver dag jeg går på arbejde, lader jeg som om jeg er en anden,« skriver skuespilleren på Facebook.

Kritikken af valget af Nikolaj Lie Kaas har vakt debat i Danmark, hvor blandt andet Udlændinge- og Integrationsminister Mattias Tesfaye har kommenteret på Twitter:

»Man ser utrolig sjældent film med sorte hovedpersoner uden at hudfarve har nogen betydning i historien. Det er en sand frigørelse.«

»Det er det symbolske i respekten og anerkendelsen«

Diskussionen om, hvorvidt en hvid skuespiller bør lægge stemme til en farvet karakter, har især været ophedet i USA. Her bekendtgjorde skuespilleren Hank Azaria tidligere i 2020, at han ikke længere ønskede at lægge stemme til den indiske immigrant Apu i animationsserien »The Simpsons«.

Også den hvide skuespiller Jenny Slate droppede en rolle i den animerede Netflix-serie »Big Mouth«, fordi karakteren var sort.

»Sorte karakterer skal blive spillet af sorte personer,« lød det efterfølgende fra skuespilleren.

Ifølge Mira C. Skadegård handler det ikke om det biologiske i stemmen eller om denne specifikke animationsfilm.

»Det er det symbolske i respekten og anerkendelsen, samt at man bryder med de strukturelle mekanismer, der fastholder nogle skuespillere i hovedrollerne og andre i birollerne,« fortæller hun.

Berlingske har flere gange forsøgt at få en kommentar fra Disney Danmark, men de afviser at kommentere sagen.