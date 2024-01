Analyse og perspektiv Abonnement

Politisk redaktør: Det er et stort scoop for Liberal Alliance, men Vermund er blevet alt det, hun selv advarede mod

Det er en stor sejr for Alex Vanopslaghs politiske projekt, at Pernille Vermund nu skifter til Liberal Alliance. Hun er et stærkt og offensivt politisk fænomen, som kan bidrage til den positive udvikling i partiet. Men Liberal Alliance løber også en risiko med Pernille Vermund, som kan blive ramt af beskyldninger om løftebrud.