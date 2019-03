Tysk familie bag kendt kaffekæde erkender nazi-forbindelser

Det er trods alt ikke alting, som tiden svøber i glemsel, og snart 74 år efter Anden Verdenskrigs afslutning er nok en tysk virksomhed blevet indhentet af fortiden.

Denne gang er det virksomheden JAB Holding, der ejes af den rige Reimann-slægt, som har måttet erkende, at man ikke alene støttede Adolf Hitler og det nazistiske styre, men tillige brugte krigsfanger som arbejdskraft, skriver flere internationale medier.

JAB Holding klinger formentlig hverken særlig velkendt eller tysk, men bag navnet står en af Tysklands rigeste familier, Reimann-familien, og selskabet har ejerandele i globale kæder som Krispy Kreme Doughnuts, Panera Bread og Pret a Manger. På de danske breddegradder gjorde JAB Holding sin entré i sommeren 2015, hvor virksomheden købte Baresso-kæden, som den siden fusionerede med svenske Espresso House, der ligeledes er på den tyske families hænder.

Den særdeles velhavende Reimann-familie, der menes at være god for mere end 33 milliarder euro, er en ældre tysk slægt, der anført af Albert Reimann Senior, og dennes søn, Albert Reimann Junior, udviklede en større kemikalieforretning på tysk jord i begyndelsen af det 20. århundrede. Siden har man udvidet med et investeringsben i form af JAB Holding, der med opkøb af en række internationale kaffe- og restaurantkæder har etableret sig på den globale scene.

Indhentet af fortiden

Albert Reimann Senior og sønnike døde i henholdsvis 1954 og 1984, og det er generationerne efter, der har kastet lys over familiens dystre historie. I 1978 – i Albert Reimann Juniors levetid – offentliggjorde man ellers en rapport, der frikendte familien for at have støttet eller taget del i Anden Verdenskrigs uhyrligheder, men vedholdende rygter om det modsatte fik i 2014 den nulevende generation til at hyre en historiker fra München til at gå familien efter i sømmene igen.

Og den rapport konkluderer, at familien støttede Adolf Hitler, ligesom man benyttede russiske civile og franske krigsfanger som arbejdskraft på kemikaliefabrikkerne, kunne tyske Bild fortælle søndag.

Peter Harf, direktør i JAB Holding og talsmand for familien, bekræfter de kedelige kendsgerninger.

»Det er alt sammen rigtigt. Reimann senior og Reimann junior var skyldige ... De skulle have været i fængsel,« siger han til Bild og kalder forbrydelserne for »frastødende«.

Reimann-familien er langtfra den første familie, der har erkendt at have støttet og samarbejdet med nazisterne. Tilbage i 2000 samlede flere store virksomheder, der samarbejdede med nazisterne under Anden Verdenskrig, sig bag en større fond, der donerede milliarder til efterladte og velgørenhed.

Det samme planlægger Reismann-slægten at gøre: Den har foreløbig besluttet at donere 10 millioner euro til velgørenhed, skriver Bild.