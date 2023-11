Virksomheder Abonnement

Topopgør i Højesteret mellem Skat og Bech-Bruun. Der er over én milliard og masser af prestige på højkant

I Østre Landsret tabte Skat og Kammeradvokaten sagen med et brag. Nu skal Højesteret afgøre, om Bech-Bruun skal betale over én milliard kroner i erstatning for sin rolle i udbyttesagen.