Styrelse har ulovligt fået adgang til to millioner danskeres kørekortoplysninger

Flere end to millioner danskere, der ikke har valgt også at få et digitalt kørekort, har alligevel fået deres personlige oplysninger behandlet af Digitaliseringsstyrelsen.

Det er i strid med lovgivningen, fastslår Datatilsynet og giver alvorlig kritik af styrelsen, der inden fire uger skal rette ind.

Siden 24. november 2020 har man ved siden af sit almindelige kørekort kunnet hente en kørekortapp og – populært sagt – få en digital kopi lagt ind her. Det digitale kørekort er vel at mærke brugbart herhjemme, selvom man ikke har sit almindelige kørekort på sig.

Omkring 1,7 millioner danskere har hentet det digitale kørekort, men for at kunne tilbyde det som en mulighed har Digitaliseringsstyrelsen fået personoplysninger om alle borgere, der har et gyldigt, dansk kørekort, hvilket er næsten fire millioner.

Oplysningerne er hentet i kørekortregistret, men Digitaliseringsstyrelsen modtager og opbevarer kørekortoplysningerne selv.

Det er i strid med EUs databeskyttelsesregler (kendt under den engelske forkortelse gdpr). De forbyder nemlig såkaldt dataminering, altså at man ikke må behandle personoplysninger, som man ikke har brug for.

Ligegyldigt, at det er besværligt

»Som borger skal man kunne stole på, at myndigheder og virksomheder ikke indsamler og opbevarer ens personoplysninger, hvis de ikke har en god grund,« lyder det fra Datatilsynet.

Digitaliseringsstyrelsen, som i forbindelse med regeringsskiftet blev flyttet fra Finansministeriet til det nye Digitaliserings- og Ligestillingsministerium, må udelukkende behandle personoplysninger om de danskere, der faktisk har tilmeldt sig et digitalt kørekort.

»Der er cirka 2,2 millioner borgere, som har kørekort, men som ikke har ønsket kørekortappen. Alligevel opbevarer Digitaliseringsstyrelsen deres personoplysninger, selvom det ikke er nødvendigt for at drive appen. Det er i strid med reglerne, og derfor har Datatilsynet nu udtalt alvorlig kritik af styrelsen. Vores afgørelse indebærer også, at Digitaliseringsstyrelsen fremover kun må behandle oplysninger om de borgere, som faktisk har valgt at bruge det digitale kørekort,« siger chefkonsulent i Datatilsynet, Morten Gjermundbo.

At det fremover bliver mere besværligt for Digitaliseringsstyrelsen at administrere kørekortappen, er ingen undskyldning, fastslår Datatilsynet.