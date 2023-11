Starbucks-ansatte vil udvandre på årets travleste dag

Tusinder af ansatte i kaffekæden Starbucks ventes at udvandre på en af årets travleste dage for at presse på for højere løn og bedre arbejdsforhold.

Næsten 200 amerikanske Starbucks-cafeer ventes at blive ramt, når aktionen torsdag sættes i gang, skriver BBC.

Udvandringen sker på Starbucks' såkaldte »Red Cup«-dag, hvor der bliver uddelt genanvendelige julekopper til alle kunder. Den ventes derfor at blive særdeles travl med gode besøgstal.

I 2022 sikrede dagen Starbucks årets højeste omsætning for hele året.

Nogle steder vil aktionen, der vil være den hidtil største koordinerede af sin art, kun ramme nogle få timer. Andre steder forventes den at lukke butikken det meste af dagen.

Årsagen er en to år lang strid mellem Starbucks-kæden og fagforeningen Starbucks Workers United, der i 2021 begyndte at organisere de ansatte. De kan ikke blive enige om fremtidige lønninger, arbejdstider og andre forhold – herunder tilstrækkeligt stor bemanding i forbindelse med dage med store fremstød som netop torsdagens tiltag.

Venter opbakning fra kunderne

Barista Michelle Eisen, som er en af lederne i fagforeningen, forventer, at også mange kunder vil deltage i aktionen og dermed lægge større pres på Starbucks, som klandres for at nægte at forhandle kontrakter på fair vilkår med fagforeningen.

Starbucks' ledelse mener omvendt, at fagforeningen trækker forhandlingerne ud, samtidig med at selskabet har brugt hundreder af millioner af dollar på højere lønninger, uddannelse og nyt udstyr. I Canada, fremhæves det, er forhandlingerne gået fint.

Starbucks-ledelsen forventer dog ikke større forstyrrelser af dagen. Der findes omkring 10.000 Starbucks-cafeer i USA. Medarbejdere i omkring 350 af dem har stemt for at melde sig ind i en fagforening – en afstemning, som Starbucks har været heftigt imod, sådan som det nærmest er kutyme blandt større, amerikanske selskaber, der generelt ikke synes om fagforeninger.

Starbucks Workers United kræver i forhandlingerne, at kæden lover at sikre »beskyttelse mod racemæssig chikane og fordomme fra kunder, kolleger og ledere«, indføre en nultolerance for sexchikane, give en minimumsløn på 20 dollar i timen for baristaer og 25-40 dollar i løn til vagtledere samt love årlige lønstigninger på fem procent.