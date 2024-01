Virksomheder Abonnement

Nu vedtager Folketinget opsigtsvækkende forslag: Og så skal du registrere din arbejdstid hver dag

Folketinget vedtager tirsdag eftermiddag de nye krav om tidsregistrering på arbejdspladsen. En ekspert forklarer her, hvad der er værd at vide – og hvorfor det måske alligevel ikke er så skidt endda, selvom det utvivlsomt kommer til at koste en del penge.