Nordea droppede it-system, der kunne overvåge risikable kunder. Prisen var for høj

I Nordea Danmark var man i mange år klar over hvidvaskrisikoen ved vekselkontorer. Netop sådanne kunder har efterfølgende hevet banken ind i flere store hvidvasksager. Alligevel undlod banken tilbage i 2007 at købe et system, der kunne forbedre overvågningen.