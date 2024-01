Virksomheder Abonnement

Morten Lykkebo ville ikke lade sig kyse. Nu får Skat begmand i klagesag

Morten Lykkebo klagede over momsgæld, han ikke havde hørt om. Nu har han fået delvist medhold. Rigsrevisionen har for nylig kritiseret Skat for stadig ikke at have en proces for momsrykkere. Ifølge Skat får de fleste en rykker.