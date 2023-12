Virksomheder Abonnement

Malenes 82-årige morfar er gået til kamp mod gældsrod i Skat: »Jeg tænkte, at det skal være løgn«

Malene Olsens morfar er gået i brechen for sit barnebarn. Hun har gæld, hun ikke må betale, og de gamle renter på gælden vil skatteministeren og et flertal ikke sløjfe. Det er for bøvlet – og for dyrt for statskassen, siger skatteministeren.