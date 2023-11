Virksomheder Abonnement

Morten Bødskovs kritik er urimelig, lød det fra bankerne. Nu gentager ministeren den endnu en gang

Erhvervsministeren har flere gange bedt bankerne om at hæve deres indlånsrenter. I et interview med Berlingske ser han behov for at gøre det endnu en gang. Og så kommer han med en klar opfordring til danskerne.