Virksomheder Abonnement

Kriminelle franarrede Gitte Steener hele hendes opsparing. Og hun er langtfra den eneste

Bankrøverne er rykket på nettet i jagten på den lette gevinst. Og desværre lykkes de i stigende grad med at franarre danskerne deres hårdt optjente penge. Antallet af svindelsager er på et år steget eksplosivt. Et af ofrene er 60-årige Gitte Steener.