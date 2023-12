Gør det selv-ChatGPT hjalp med at lave hackerværktøjer

Mens selve ChatGPT er programmeret til ikke at bidrage til lyssky aktiviteter, er der tilsyneladende ikke samme begrænsninger på de nyligt åbnede muligheder for at lave en personlig version af den populære chatbot. Tv-station fik den uden problemer med på fem af de mest udbredte hackermetoder.