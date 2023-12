Virksomheder Abonnement

Fra Dubai til Vestre Fængsel. Da han trådte ud af flyet, var han som forvandlet

Under stor virak landede den britiske finansmand Sanjay Shah onsdag i København. Han er tiltalt for groft bedrageri for milliarder, men på landingsbanen i Kastrup lignede han alt andet end en velhaver fra Dubai.