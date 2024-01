Virksomheder Abonnement

Et nyt sæt Samsung-telefoner skal forandre mobilmarkedet for altid – satser på kæmpesalg

Tæt samarbejde med Google skal sikre den sydkoreanske elektronikgigant tocifret vækst, siger mobilchefen, efter at Apple slog Samsung af tronen som verdens største i 12 år. Samsungs danske direktør tror, at den største Galaxy S24 igen vil sælge bedst – og håber, at flere vil returnere de gamle telefoner.