Det lykkedes at nå over Atlanterhavet på stegeolie, dyrefedt og kornrester. Kritikere kalder det »en vittighed«

Virgin Atlantics Boeing 787-fly landede sikkert tirsdag i New York efter at have tilbagelagt distancen over Atlanterhavet fra London udelukkende på bæredygtigt brændstof. Der er dog kritik af det ægte grønne i luftfartens forsøg på at nedbringe sin store CO2-udledning.