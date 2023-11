Dansk juicekæde solgt til amerikansk kapitalfond

Den amerikanske kapitalfond General Atlantic har købt de nuværende ejere ud af Joe & The Juice.

Det fremgår af en pressemeddelelse.

Den svenske kapitalfond Valedo har solgt alle sine aktier til General Atlantic, der dermed bliver hovedaktionær i Joe & The Juice. De har hidtil ejet mellem 25 og 33 procent af selskabet.

»Vi er meget glade for, at General Atlantic udvider deres engagement i Joe & the Juice. I løbet af de sidste syv år har General Atlantic udvist en ægte dedikation i samarbejdet, hvor vi har arbejdet sammen om at nå vores vækstmål,« lyder det fra Thomas Nørøxe, topchef i Joe & The Juice, i pressemeddelelsen.

Joe & The Juice ejer i dag mere end 360 butikker verden over. Med handlen vil kæden nu endnu længere ud globalt, blandt andet ved at ekspandere i USA, hvor selskabet i dag har 70 butikker.

Derudover forventer kæden også at udvide i Storbritannien, Europa, Mellemøsten og Latinamerika.

I Mellemøsten har kæden planer om at udvide med helt op til 500 butikker i blandt andet Saudi-Arabien, Qatar og De Forenede Arabiske Emirater, som Berlingske lørdag kunne beskrive.

Vil reducere gæld

Det fremgår ikke, hvad prisen på den nye aftale med General Atlantic lyder på. I en pressemeddelelse udtaler direktør Andrew Crawford, at Joe & The Juice står overfor et øget momentum.

»Som en langsigtet partner for Joe & the Juice er General Atlantic stolt over at blive hovedinvestor i brandet og fortsætte vores samarbejde med ledelsen. Joe & the Juice står foran et markant øget momentum i forretningen, og vi glæder os til at bygge videre på virksomhedens digitale fremgang og accelerere væksten i de virksomhedsejede og franchisedrevne enheder,« lyder det fra Andrew Crawford.

Med opkøbet skal der desuden fokuseres på at nedbringe gælden i Joe & The Juice, fremgår det af pressemeddelelsen.

De samlede gældsforpligtelser lød på omkring tre milliarder kroner ved slutningen af 2022, og de seneste fem år har der samlet været en gæld på 1,44 milliarder.

Senest tabes der 260 millioner i 2022, selvom der er sket en stor vækst i omsætningen på 49 procent, der sender denne op på 1,7 milliarder kroner. Egenkapitalen lyder på minus en milliard kroner.

Handlen forventes at være endeligt afsluttet i fjerde kvartal af 2023.

Joe & The Juice blev stiftet i af Kasper Basse i 2002, hvor han åbnede den første butik i København.

Han ejer i dag mellem fem og ti procent og er desuden bestyrelsesformand. Derudover ejes Joe & The Juice også af den egyptiske milliardær Nassef Sawiri.