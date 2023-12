Virksomheder Abonnement

Børn bliver brugt i markedsføring på sociale medier: Det er moderne »børnearbejde« uden betaling og rettigheder

Børn bliver i vidt omfang brugt af influencere til markedsføring og reklame på de sociale medier, hvilket ifølge en række børneorganisationer er dybt problematisk. Derfor kræver de nu, at loven skærpes. Erhvervsministeren er klar til at lytte til forslaget, og influencerne selv er positive over for ideen.