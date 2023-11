Business Abonnement

Han er en af børnenes yndlinge på de sociale medier. Nu bliver han anmeldt for at bruge dem til reklame

Lakserytteren har fået offentlige midler til at starte et nyt børnemedie, men ifølge Forbrugerrådet Tænk har han overtrådt lovgivningen på sine egne kanaler. Derfor anmelder de ham nu for skjult reklame og »brug af børn«. Influenceren erkender dilemmaet og sætter pris på debatten.