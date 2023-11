Bilister kan se frem til billigere benzin i de kommende dage

Oliepriserne fortsætter med at gå nedad og faldt igen torsdag med op mod fem procent.

Den seneste måned er oliepriserne faldet med 14 procent, og det afspejles på landets tankstationer, hvor bilisterne oplever, at det er blevet stadig billigere at fylde tanken op.

»Hvis de aktuelle og lavere priser fra torsdag holder de kommende dage, kan bilisterne igen køre hen med gode tanker til priser og pengepung. Prisfald på råolie slår igennem med nogle dages forsinkelse hos forbrugeren, og det vil i det nuværende tilfælde være mandag-tirsdag i næste uge,« forklarer investeringsøkonom Per Hansen fra Nordnet.

Hos Q8 lå prisen på en liter GoEasy 95-benzin fredag morgen på 13,49 kroner, mens GoEasy-diesel kostede 12,69 kroner pr. liter.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters er oliepriserne gået konstant ned gennem de seneste fire uger. Det skyldes bekymringer over, at lagrene er godt fyldt op, samtidig med at der er faldende efterspørgsel efter olien – trods krigene i både Ukraine og Mellemøsten.

Mange ting påvirker prisen

»Faldende oliepriser har flere fædre. De seneste lagertal fra USA viser stigende lagre, men der kan altid være »tekniske faktorer« i spil hos investorerne, såsom at de ikke længere tror, at mulighederne for højere oliepriser er til stede, og derfor sælger ud af deres positioner,« siger Per Hansen.

De faldende priser kan også skyldes bekymringer for lavere vækst i USA og EU samt fortsat for lav vækst i Kina.

»Endelig kan det fortsat være investorernes forventninger om, at konflikten i Israel og Mellemøsten ikke eskalerer,« tilføjer han.

Prisen på en tønde råolie dykkede i løbet af torsdagen ned under de 80 dollar og landede omkring 76,60 dollar.

I september lå den helt oppe på 97,69 dollar, og der var tale om, at den ville nå forbi en magisk grænse på 100 dollar.

Verdensbanken advarede i slutningen af oktober om, at olieprisen risikerede at kunne nå helt over 150 dollar pr. tønde, hvis krigen i Mellemøsten eskalerede.

Rekordprisen på olie var oppe på 147 dollar pr. tønde lige op til den globale finanskrise i 2008.

I dag bliver der produceret omkring 102 millioner tønder råolie om dagen på verdensplan. Mellemøsten står nu for omkring 30 procent af verdens olieforsyninger mod 37 procent i 1970erne.