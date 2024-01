Bernd Griese har i 40 år siddet tungt på magten i Harboes Bryggeri. Bag linjerne har han forgyldt sig selv

82-årige Bernd Griese har i den grad udnyttet, at han i flere årtier har haft magten i det børsnoterede Harboes Bryggeri. Under Grieses ledelse har bryggeriet købt for over 350 millioner kroner i hans private selskaber, viser Berlingskes research. Ifølge forsker har Griese utvivlsomt handlet i strid med loven.