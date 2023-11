Virksomheder Abonnement

Bandekriminelle får hurtigt svar om sløjfning af gæld. Andre må vente i månedsvis: »Man kan roligt kalde Gældsstyrelsen et stempelkontor«

Meget få får eftergivet gæld af det offentlige, og de, som slipper gennem Gældsstyrelsens nåleøje, må vente på svar i mange måneder. Anderledes hurtigt går det for bandekriminelle, der får eftergivet gæld. Det får retsordfører til at kalde Gældsstyrelsen for »et stempelkontor«.