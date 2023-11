Virksomheder Abonnement

Arbejdskraft er tidens valuta, siger statsministeren. Pensionsboss har et bud på, hvordan vi skaffer mere af den

Vores velfærd er under pres, og manglen på arbejdskraft er lige nu på alles læber som tidens største udfordring. I pensionskæmpen PFA er topchefen bekymret for en helt særlig aldersgruppe i samfundet, men han ser også nye muligheder for at løse velfærdens problemer.