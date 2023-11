Regn, blæst og slud. Vejret det næste døgn bliver »barskt« og »ubehageligt«

Europæiske klimaforskere og meteorologer har måtte gnide sig i øjnene, for det har regnet hver dag i november.

Klimarekord efter klimarekord.

Nu er vi på vej mod det vådeste år nogensinde.

Og det ser ikke ud til at stoppe, for vi går et ubehageligt vejrdøgn i møde med hård vind, stormende kuling og vedvarende regn.

Uvejret starter i aften og fortsætter indtil torsdag eftermiddag.

Det er sjællænderne, der kommer til at vågne op til en »rigtig barsk torsdag morgen« med store vandpytter på vejene og mulig tøsne eller slud.

»Den massive mængde regn kan føre til smattede veje til gene for morgentrafikanterne, så alt i alt venter der en meget ustadig efterårsdag, hvor det er en god idé at afsætte ekstra tid til planlægning,« siger Steen Hermansen, vagthavende meteorolog ved DMI.

»Der er nok væltet de træer, der skulle vælte, ved stormfloden for et par uger siden, men det bliver en blæsende omgang det næste døgn. Det vil ruske og rive godt, og de sidste blade vil blive blæst af træerne,« siger Steen Hermansen.

Ud over hård vind vil der ifølge DMI falde omkring 30 mm regn på 24 timer. De store nedbørsmængder kan medføre lokale oversvømmelser, da jorden flere steder er vandmættet, og vandstanden allerede er høj i mange vandløb. Det kan påvirke kloaksystemerne på Sjælland.

Ifølge Peter Tanev, meteorolog ved TV 2 Vejret, kommer vi til at opleve kraftige vindstød, der muligvis kan tangere stormstyrke, primært på Amager og de østvendte kyster på Sjælland.

»Det, vi oplever for tiden, er ekstremt og er helt klart et signal om, at et varmere klima også er et vådere klima. Samtidig oplever vi også, at vejret bliver mere ekstremt. Vi så en knastør juni og en rekordvåd juli, og nu er vi i gang med et rekordvådt 2023. Alt, hvad vi ser, passer fint med det, klimamodeller i mange år har »truet« os med. Nu er det en realitet, siger Peter Tanev til TV 2.

»Det betyder, at vi fremadrettet skal koncentrere os om vand fra tre sider: Regnvand, stormflod og stigende grundvand. Det vil mange steder betyde store anlægsudgifter for at modstå eventuelle skader fra vandet,« siger han.