Trine Bramsen: Der er ingen dokumentation for din påstand, Mette Thiesen

Mette Thiesen betvivler effekten af samtykkeloven og mener, at den har ført til justitsmord. Dette på trods af, at anklagemyndigheden har gennemgået alle sager, vurderet effekten af lovgivningen og på den baggrund kan påvise, at loven virker efter hensigten, skriver Trine Bramsen. Fold sammen

