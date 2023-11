Synspunkter Abonnement

Selvfølgelig er det skolens opgave at klæde de unge på til at vælge ungdomsuddannelse

Et af succeskriterierne, som vores folkeskoleudspil en dag skal måles på, er, om væsentligt flere unge end i dag kender de mange forskellige veje, man kan gå, og føler, at de har den viden, der skal til for at vælge det, der er rigtigt for dem.