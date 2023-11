Synspunkter Abonnement

Den Grønne Ungdomsbevægelse i modsvar til flyborgmestre: »Pinligt og direkte uforsvarligt«

Danske borgmestre kaster bæredygtige idealer ud af vinduet og vil droppe princippet om at forureneren betaler – for hvad? For nogle timer sparet i et indenrigsfly. Unge fra lufthavnskommuner ytrer stærk kritik af borgmestrenes »glansbillede« af flybranchen.