Den store Hollywood-strejke er slut: Skuespiller fejrer det med ikonisk dans

Den 118 dage lange amerikanske skuespillerstrejke er overstået, og det fik Kevin Bacon til at danse af glæde.

I en video på det sociale medie X, danser han sin berømte dans fra kultfilmen »Footloose« fra 1984.

Han er dermed en i rækken af berømte skuespillere – herunder Alec Baldwin, Octavia Spencer og Noah Schnapp – som har fejret slutningen på strejken på sociale medier.

Og de har i den grad også noget at fejre.

Strejken blev indledt, da skuespillerne, der er medlemmer af fagforeningen SAG-AFTRA, bad om højere minimumsløn, en andel af overskuddet fra streamingtjenester og beskyttelse mod at blive erstattet af »digitale kopier« genereret af kunstig intelligens. Og skuespillerne har fået indrømmelser fra filmselskaberne på alle tre områder.

SAG-AFTRA udtalte ifølge nyhedsbureauet AP, at filmselskaberne har givet »de største kontraktlige stigninger i fagforeningens historie, herunder den største stigning i mindstelønnen de seneste 40 år«.

Ifølge fagforeningen indeholder den nye tre år lange kontrakt med Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP), der repræsenterer Disney, Netflix og andre filmselskaber, en stigning i minimumslønnen og en bonus for medvirken i film og tv-serier på streamingtjenester.

Som Berlingske tidligere har beskrevet, så fik skuespillerne nogle relativt små beløb for at have været med i streamingindhold i forhold til for eksempel tv-serier, der bliver sendt på de traditionelle tv-kanaler.

Utilfredsheden blandt skuespillerne drejede sig om de såkaldte residuals, altså den aflønning, som skuespillerne får, når en film eller en tv-serie, de har medvirket i, bliver vist på henholdsvis streamingtjenester og flow-tv.

130 danske kroner om året for 53 afsnit

En af de skuespillere, som delte sine lønsedler, var Emma Myles. Myles har medvirket i 53 afsnit af Netflix-serien »Orange Is the New Black«, og fire afsnit af »Law & Order: Special Victims Unit«, der primært bliver vist på flow-tv.

For sine mindre roller i fire afsnit af »Law & Order« modtog hun omtrent 4.000 danske kroner om året, mens hun for sine seks år på »Orange Is the New Black« modtog omtrent 130 danske kroner om året, fortalte hun til The New Yorker.

Aftalen giver også beskyttelse mod uautoriseret brug af digitale kopier af skuespillere, som er genereret af kunstig intelligens. Det vil nu kræve skuespillernes accept, ligesom det også vil kræve, at skuespillerne bliver aflønnet, hvis et filmselskab bruger deres lighed.

Fra venstre: instruktør Denis Villeneuve, Zendaya, og Timothée Chalamet, som nu kan promovere deres film, »Dune: Part Two«, hvis premiere blev udskudt på grund af strejken. Filmen får nu premiere 15. marts 2024.

Også Hollywood-forfatterne har strejket, omend den strejke sluttede allerede 27. september. Men dobbeltstrejken har betydet, at en række produktioner har stået stille, og at især de amerikanske tv-kanaler har været fyldt med genudsendelser og reality-tv.

Skuespillerne har heller ikke deltaget i promoveringen af film og serier, der allerede var produceret, hvilket er gået ud over storfilm som Martin Scorseses »Killers of the Flower Moon« og superheltefilmen »The Marvels«.

Nogle af de første film, der kommer til at genoptage produktionen efter den lange pause, er »Deadpool 3«, »Blade« og opfølgeren til Ridley Scotts »Gladiator«, skriver AP.

Den kommende »Mission: Impossible«-film med Tom Cruise, Disneys »Snehvide«, »Dune: Part Two«, den nye »Fantastiske Fire« og den fjerde, femte og sjette »Avatar«-film er derudover blandt de mange film, hvis premiere er blevet udskudt.

Strejkerne har kostet delstaten Californien mere end seks milliarder dollar, 42 milliarder kroner, i tabt produktion ifølge et estimat fra tænketanken Milken Institute.

Aftalen er endnu foreløbig, og medlemmer af SAG-AFTRA skal stemme om den fra tirsdag og et par uger frem.

Men der kan være endnu en strejke på vej.

SAG-AFTRAs medlemmer har nemlig stemt for, at skuespillere, der optræder i computer- og videospil må strejke, hvis de igangværende forhandlinger med spilproducenterne ikke giver et tilfredsstillende resultat. Det skriver det amerikanske public service-medie PBS.

Skuespil til computerspil kan variere fra stemmeskuespil til optagelser til såkaldt motion capture hvor skuespilleres bevægelser bliver registreret, således at de kan indgå i spillene. Skuespillerne i spilbranchen har ligesom deres Hollywood-kolleger også udtrykt bekymring for brugen af kunstig intelligens.