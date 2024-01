Nye regler betyder, at 3,9 millioner danskere kan overvåges. »Væsentlig risiko« for, at reglerne er ulovlige

En udvidelse af logningsreglerne betyder, at 3,9 millioner danskeres teledata kan indgå i politiets efterforskning i sager om grov kriminalitet. Regelændringen går for vidt og er i strid med EU-retten, vurderer regeringens eget rådgivende organ, Institut for Menneskerettigheder. Justitsminister Peter Hummelgaard (S) er uenig.