Juraprofessor: Mette Frederiksen har muligvis brudt Grundloven

Statsminister Mette Frederiksen (S) bliver kritiseret for ikke at have rådført sig med Det Udenrigspolitiske Nævn, før hun indgik en aftale med Israel og Østrig. Juraprofessor mener, at hun muligvis har brudt Grundloven.