Hun kører med høreværn og er sjældent social. Nu frygter Sara Larsen, at andre lades i stikken

På en vagt i marts 2020 ændrede alt sig for akutsygeplejersken Sara Larsen. Men bagefter fik hun hjælp til at håndtere sin helt nye hverdag. »Det har været guld værd«. Nu forsvinder hjælpen, og det får Sara til at advare om følgerne for de mange, der nu bliver ramt af det samme.