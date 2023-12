Samfund Abonnement

De har holdt øje med velfærdsstaten fra begyndelsen, nu fortæller de om isolerede mennesker mod et uformående system

I nutidige bøger står det enkelte menneske alene over for en velfærdsstat, der ikke længere formår at hjælpe. Det er en direkte afspejling af manges konkrete møde med den velfærdsstat, vores tilværelse er centreret om.