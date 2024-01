Samfund Abonnement

Afsløring: Skimmelsvamp på sengestuer og operationsstuer på Rigshospitalet har været kendt i årevis

En afdeling blev kaldt »akvariet« på grund af massive vandskader, og det seneste år er også kræftafdelingen for børn ramt af vandskader og skimmelsvamp. Nu viser rapporter, at Region Hovedstaden har vidst, at der var store problemer med svamp på Rigshospitalet, uden at fjerne kilden til problemet.