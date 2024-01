Samfund Abonnement

55 dage i Rigshospitalets forfaldne fløj: Først blev det enormt koldt, og så blev det værre

Viktor var isoleret i 55 dage på et skimmelramt rigshospital. I løbet af den tid brød ventilationen sammen to gange. Imens måtte han ikke åbne vinduerne. Hospitalets haltende tilstand øger risikoen for skimmelsvamp, lyder det i en rapport.