Valget kan vende op og ned på det politiske billede – her er de, der vil gøre op med den nuværende situation

Alle Folketingets partier har nu valgt deres spidskandidater til europaparlamentsvalget næste år – og for flere partiers vedkommende er det første gang, at de overhovedet gør sig klar til en europæisk kampagne. Berlingske gennemgår her kandidaterne, deres fokus og deres udfordringer i en valgkamp, som ingen ved hvordan ender.