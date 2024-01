Politik Abonnement

Troels Lund Poulsen taler ud: Om at tvivle på sig selv, om at ramme muren sidste år – og om sin plan for Venstre

Han er endt lige der, hvor han svor, han ikke skulle ende: som Venstres leder. I et usædvanligt åbenhjertigt interview fortæller Troels Lund Poulsen nu om sin vej til magten, som blandt andet bragte ham ud på dybt vand, da han sidste år var en »virkelig dårlig udgave af sig selv«. Samtidig løfter han sløret for sin plan for Venstre.