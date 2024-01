Politik Abonnement

Tre partiledere rejste til Nyborg, de efterlod et opbrud tæt på totalt

Antallet af partier, der ved et kommende valg vil stå helt frit uden at binde sig til en statsministerkandidat eller en bestemt blok, vokser støt. Løkkes ord om »noget frem for nogen« er ved at blive virkelighed.