Politik Abonnement

Politisk kommentator erklærede Ellemann for færdig og tog fejl, indtil han fik ret. Nu kommer han med en erkendelse

Det seneste halve år har Michael Kristiansen igen og igen sagt, at Jakob Ellemann-Jensen var politisk færdig, og på et tidspunkt fik han ret. Han erkender, at politiske kommentatorer som ham selv både har indflydelse og magt, men magt til hvad? Det åbner han nu op om.