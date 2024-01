Politik Abonnement

Et særligt dokument viser en »eventyrfortælling« om skandaleramt miljøvirksomhed, mener politikere: »De har forsøgt at føre os bag lyset«

Helt nye tal viser, at Nordic Waste kun rensede en mindre del af al den jord, som virksomheden fik ind. Det er i strid med, hvad politikere blev lovet på et møde for et år siden. Nordic Waste, der har indgivet en konkursbegæring, har ingen kommentarer.